今季NBA常規賽季結束後，共出現6組球隊擁有相同戰績的情況，聯盟周二就為這六隊進行選秀排名抽籤，抽籤以不看對戰勝負形式下隨機進行。結果西岸第14位的雷霆壓過東岸榜末騎士，成為今季戰績第四差的球隊，有較大機會抽得更好的選秀順位。

常規賽季完結後有6組球隊戰績相同，分別是雷霆和騎士（22勝50負）；公牛、塘鵝和帝王（31勝41負）；黃蜂和馬刺（33勝39負）；紐約人和鷹隊（41勝31負）；小馬、湖人和拓荒者（42勝30負）；以及快艇和金塊（47勝25負）。聯盟周二就在位於新澤西的聯盟辦公室進行抽籤，決定各隊的選秀排名次序，不過這非球隊的最終選秀順位。成績差的球隊有較大機會抽得高順位的選位籤，雷霆經抽籤後就壓過騎士，以今季成績第4差球隊的身份參與選秀抽籤，騎士則獲第5位。公牛亦壓過塘鵝和帝王，成為今季第8戰績差的球隊，塘鵝和帝王就順排第9、10位。黃蜂排在第11位，馬刺第12等等。

今次結果只是各隊進入選秀抽籤的排名，球隊的最終選秀順位會在6月22日抽籤定出，而新季的NBA選秀會就在7月29日進行。據NBA指出，今季戰績最差的火箭、活塞和魔術，均為最有機會抽得狀元籤的球隊，三隊的機率同為14%，而雷霆和騎士則同樣獲11.5%機率抽到第一順位，接下是取得首圈第六順位的木狼，他們的機率有9%。

NBA戰績最差球隊排名及狀元籤機率（只列前十位）

排名 球隊 戰績 勝率 狀元籤機率

1 火箭（或送至雷霆） 17勝55 23.6% 14.0%

2 活塞 20勝52負 27.8% 14.0%

3 魔術 21勝51負 29.2% 14.0%

4 雷霆 22勝50負 30.6 %11.5%

5 騎士 22勝50負 30.6% 11.5%

6 木狼（或送至勇士） 23勝49負 31.9 9.0%

7 速龍 27勝45負 37.5% 7.5%

8 公牛（或送至魔術） 31勝41負 43.1% 4.5%

9 帝王 31勝41負 43.1% 4.5%

10 塘鵝 31勝41負 43.1 4.5%

資料來源：NBA.COM

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