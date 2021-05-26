上月宣佈抗癌成功的西班牙網球女將拿華露，將會復出參加本月底在巴黎舉行的法國網球公開賽。這位32歲老將又表示，希望能夠出戰今夏舉行的東京奧運，為職業網球員生涯劃上完美句號。

世界排名曾經高踞第六位的娜華露，去年九月宣佈自己患上非常罕見的何傑金氏淋巴癌。她在患病之前，原本已決定在2020年賽季後掛拍，但疫症加上患癌打亂了其部署。娜華露在養病期間就透露，希望以東奧作為聯業生涯最後一站，而她在實現參戰奧運的目標前，將會先出戰法網。

「能夠參加法網，我實在非常興奮。我對上幾個月一直努力操練，讓自己能夠有最後一次到巴黎比賽的機會。」拿華露說。「我很期待跳入法網賽場，再次感受這項賽事對我來說有多特別。」

拿華露對上一次參加比賽，已經是2020年2月的事情，但由於其世界排名仍處於第118位，所以不用出戰外圍賽，便可直接躋身法網主賽圈。

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