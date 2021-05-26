曼城門將艾達臣摩拉斯表示，假如周六對車路士的歐聯決賽，要以互射12碼分高下，就會要求領隊哥迪奧拿，讓他主射有機會決定勝負的第五輪。

當被傳媒問到，會否有機會在互射12碼階段操刀時，艾達臣摩拉斯說：「我在（主射名單之中）。我不需要練習太多，但第五輪會由我主射。那是決定性的最後一輪，我會提出這個要求。」

這位巴西鋼門以往亦曾揚言，自己是曼城隊中最好的12碼劊子手，無奈哥迪奧拿並不准許他在比賽中上前主射12碼。他說：「我沒有練過太多罰球，主要是練射12碼，雖然我在效力（葡乙）列比魯時有射過罰球，但那都是陳年往事了。我是曼城最好的12碼劊子手，但他們並沒有派我操刀。」

曼城三號門將卡臣，亦大讚艾達臣的腳頭非常重。「薩克史提芬與我都領教過他主射的12碼，你會寧願讓它入網。他的腳頭太重了，殺傷力很大，你不會想被皮球射中。他不時也會射幾球，每次皮球都直飛『網仔』，勁力又十足，真的很厲害。」他說。

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