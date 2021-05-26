國際米蘭今季時隔11年後再贏意甲錦標，但確定捧盃不久後就傳出球會金主蘇寧集團財困的消息，主席張康陽親自要求球員自願放棄兩個月薪金，與球會共渡時艱。據意大利傳媒周二報稱，51歲的主帥干地因此事與國際高層意見不合，《米蘭體育報》更指這位意籍主帥已經決定離隊，消息會在未來48小時正式公佈。

近一年有關蘇寧資金鏈斷裂的新聞不絕於耳，去季中超冠軍江蘇蘇寧就因母公司縮減開支而決定停運，事件震驚全球。同時，亦有消息傳出國際米蘭出現拖糧及未有如期支付轉會費等的情況，早前就有指美國基金公司橡樹資本願意伸出援手，向國際借出2.75億歐元（約26億港元）用於償還欠債及日常運作。主席張康陽盼新季能進一步紓解財困，據報要求球會新賽季整體薪酬降低15至20%，以及全隊進行大清洗，要在轉會窗結束前賣走球員換錢，從而賺得1億歐元（約9.5億港元）。

消息指，干地是於過去的周六跟球會會面時得悉這個決定，但這位意籍主帥無法接受球會的行為。據悉干地早前要求國際米蘭繼續在轉會市場上積極操作，為球隊引入更多實力較強的球員備戰歐洲賽，惟國際現不打算簽人，更打算賣走球隊核心換錢來解財困，就令干地非常不滿，因此傳出他已決定離隊的消息。據報若雙方談判順利，消息最快會在未來48小時正式公佈，而國際解僱干地的話，將要向他賠償600萬歐元。

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