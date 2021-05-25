港超聯爭標組周日上演傑志對東方龍獅的終極之戰，傑志憑丹恩奴域的兩個入球，順利擊敗對手衛冕。雖然當日天氣是有紀錄以來5月最高溫的攝氏36度，不過仍吸引接近8,000名球迷入場觀看，是近年比較罕見的場面，足以證明香港足球只要戲碼夠吸引，球迷仍願意入場支持。

本地賽事圓滿結束，不過部份球員也未能開始放暑假，事關香港隊要應付2022年世界盃及2023年亞洲盃外圍賽第2圈賽事。球隊將會在下月初前往巴林，三場比賽對手分別是伊朗、伊拉克及巴林三支西亞勁旅。西亞球員普遍個人技術出眾，身體對抗性強，所以香港隊如果想在對手身上取分的話，首要是集中防守，然後再等機會反擊。

今次香港隊大軍名單中，後防缺少梁諾恆、李毅凱及羅素幾名外流球員下，幸好還有基頓與馮慶燁兩名身體質素較好的中堅在陣，應付高空波也有一定把握。不過中場方面略嫌防守力不足，黃洋及迪高兩位雖然經驗豐富，不過今季聯賽上陣次數較少，明顯狀態一般。陳晉一、鍾偉強及黃威今季同樣後備上陣居多，而且攻強於守，今次賽事未必能發揮作用。反而顏樂楓踢法體力化，覆蓋範圍較廣，讓他出任中場位置絕對可減輕後防的壓力。

預計這三場比賽香港隊都會是受壓的一方，所以前鋒線上夏志明的速度相信能發揮作用。他今季在各項賽事為球隊射入13球，以往把握力不足的弊病明顯有改善，相信會成為港隊取分的關鍵人物。

另一位值得留意的是年輕前鋒安永佳，今季上半季表現出色，不過自丹恩奴域加盟後下半季出場機會較少。雖然港隊防守反擊的打法，與他本身所效力的球隊有很大分別，也欠缺國際賽經驗，不過此子身形好、射術出眾，可塑性很高，絕對值得信任，期望兩位本地前鋒都能為港隊爭取好表現。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報