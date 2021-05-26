曼聯隊長哈利馬古尼早前受傷，能否趕及出戰今夏歐國盃仍屬疑問，故周二修夫基公佈的初選名單之中，就刻意挑選了多名中堅人選，以備不時之需。不過，相比起英軍中前場星光熠熠，今屆防線的確需要哈利馬古尼擔大旗，一旦這名28歲悍將無法鎮守防線，勢將對英軍爭標帶來致命打擊。

2018年俄羅斯世盃英冠取得殿軍佳績，當時哈利馬古尼及史東斯7場賽事都有披甲，料今季在曼城表現「咸魚番生」的史東斯，將會與馬古尼成為雙中堅的不二之選。然而史東斯今季表現回勇，有懶球會拍檔魯賓戴亞斯從旁協助，一旦英軍失去馬古尼，讓人擔心史東斯能否獨擔大旗，今年3月史東斯重返英軍出戰世盃外迎戰波蘭，曾嚴重犯錯被對手搶走腳下球扳平。

至於英軍其他中堅選擇，全屬來自英超中下游的球隊，最大機會取代馬古尼的將會是泰朗明斯，這名身高達1米96的左腳與馬古尼踢法相似，同樣能衝能撞在防線起到一柱擎天的作用，不過大賽經驗不足仍待磨練。另外狼隊中堅高亞迪、愛華頓中堅賓葛菲特及白禮頓中堅賓韋特，眾人似乎只屬後備方案，特別後兩者從未為英軍披甲，除非他們在集訓中表現突出或馬古尼最終要因傷退隊，料這3人大有機會被剔出最終的26人名單。

另一個替代方案是改踢三中堅陣式，具備速度的基爾獲加有機會被修夫基當作右中堅使用，增加防線人手，料修夫基是次挑選了4名右閘之中，能踢中堅的基爾獲加入選機會最大，至於為馬德里體育會贏得西甲冠軍的捷比亞，則要與攻強於守的利物浦右閘阿歷山大阿諾特及車路士新星列斯占士爭取入選，料後兩者被拋棄機會較大。

英格蘭中堅人選及今季數據

1 哈利馬古尼（曼聯）

年齡：28歲

國家隊上陣次數：32場

今季英超上陣（不失球場數）：34場（13場）

-----

2 史東斯（曼城）

年齡：26歲

國家隊上陣次數：42場

今季英超上陣（不失球場數）：22場（14場）

-----

3 泰朗明斯（阿士東維拉）

年齡：28歲

國家隊上陣次數：8場

今季英超上陣（不失球場數）：36場（14場）

-----

4 高亞迪（狼隊）

年齡：28歲

國家隊上陣次數：4場

今季英超上陣（不失球場數）：37場（10場）

-----

5 賓葛菲特（愛華頓）

年齡：23歲

國家隊上陣次數：0場

今季英超上陣（不失球場數）：31場（11場）

-----

6 賓韋特（白禮頓）

年齡：23歲

國家隊上陣次數：0場

今季英超上陣（不失球場數）：36場（11場）

-----

7 基爾獲加（曼城）

年齡：30歲

國家隊上陣次數：55場

今季英超上陣（不失球場數）：24場（9場）

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波