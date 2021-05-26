氣勢強勁的網隊於周二季後賽東岸首圈G2再下一城，領先塞爾特人至場數2:0。三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）固然出色，同時缺一不可，但J夏里士（Joe Harris）和沙美（Landry Shamet）大灑三分雨亦相當搶眼，一對「平民版浪花兄弟」有望成為球隊衝冠的X-Factor。

網隊坐擁三巨頭，是攻力強勁的冠軍陣容球隊，但籃球是五人運動，奪冠之旅不可能單靠三位球星就能完成，因此需要其他綠葉球員補給火力。網隊兩位射手夏里士和沙美就相當關鍵，回看勇士過去五年三冠的風光王朝，就建基於史堤芬居里（Stephen Curry）和K湯遜（Klay Thompson）這對浪花兄弟上。儘管網隊的主要輸出來自三巨頭，射手只為輔助角色，但這對平民版浪花兄弟來說，是發揮射手本色的好機會。

今場G2鬥綠軍，網隊初段就靠夏里士的外圍火力控制戰局，他整場射入7記三分，平網隊季後賽單場最多三分紀錄。沙美亦偶然在三分線放冷箭，除能大振軍心，更為自己增加更多信心，他今場命中高達57.1％。今次是網隊史上第二次在季後賽拿下130分，上次已是2013年季後賽首圈G4的事，當時球隊要用上3次加時才拿到143分。

有三巨頭製造空間，令射手們得到更多空位起手。這對網隊浪花兄弟中以29歲的夏里士表現較為穩定，他前季贏得三分王，又為美國隊出戰過世界盃，並在競爭極大的網隊正選位置中佔到一席，經驗較為豐富。年輕的沙美就可謂捱到出頭天，這位24歲小將3年效力過3支球隊，先後被快艇和76人放棄，季初來到網隊更曾因表現奇差被球迷奚落，現時他已是網隊後場的重要火力之一。接下來就是兩位射手發揮的好時機，他們可望成網隊季後賽另一致勝關鍵。

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