周一NBA季後賽，公鹿全場轟入22個三分球，主場132:98擊敗熱火，於7場4勝制的NBA季後賽東岸首圈，場數領先2:0。

公鹿今仗一開賽已狂灑三分雨，首節已轟入10個三分球，追平聯盟季後賽單節命中最多三分球紀錄。後備出場、全貢獻22分的霍比斯（Bryn Forbes），首節在三分線外5投4中，合共得到14分，令公鹿打完首節後遙遙領先46:20。雖然下半場公鹿手感冷卻，但全場三分球53投仍中了22球，比起熱火28次起手只入了8球，成為勝負一大關鍵。

今仗安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo ）攻入31分，摘下13個籃板球及交出6次助攻，在首回合射入「絕殺」一球的米度頓（Khris Middleton），今仗亦有17分，干諾頓（Pat Connaughton）全場射入5個三分球得15分，公鹿最終贏132:98。雙方周四將會移師熱火主場，進行第三回合賽事。

西岸方面，拓荒者作客金塊，上半場尼拉特（Damian Lillard）就射入32分，包括三分線15投9中，追平NBA季後賽歷史上半場射入最多三分球的紀錄。金塊前鋒A哥頓（Aaron Gordon）請纓下半場負責防守這名手感火熱的後衞，結果成功令尼拉特下半場9次起手只入了2球，並被遏制至只得10分進賬，全場共得42分，最終金塊以128:109擊敗拓荒者，場數追平1:1。

文：童健