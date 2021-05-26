周二NBA季後賽，冠軍大熱之一的快艇主場再遭五號種籽小馬「以下犯上」，雖然球星尼納特（Kawhi Leonard）大爆發轟下41分，與保羅佐治（Paul George）合共攻入69分，但依然被小馬球星當錫（Luka Doncic）取得39分7籃板7助攻搶盡風頭，快艇最後以121:127告負，連輸兩場主場賽事，場數已落後0:2。

快艇Game 1意外被小馬先下一城，今仗即使有尼納特爆發，半場拿下30分，但球隊仍然守不住今場獲39分的當錫。快艇試圖多次包夾他，但他進攻不到還有四位隊友支援，多點開花的小馬於下半場拉開比數。雖然尼納特和PG完場前試圖力挽狂瀾，但快艇最後仍無功而回，落後場數至0:2。快艇今季在靜靜起革命，當常規賽焦點都落在湖人雙星受傷，有機會失季後賽資格時，他們就在默默努力留在西岸頂部。惟常規賽結束前，有指快艇為免在首圈遇上有機會爭到第六的湖人，故意最後兩場常規賽連續輸給擺爛的火箭和雷霆，跌落西岸第四，被指以「陰謀論」挑選季後賽對手。

結果快艇現時連續兩場主場出擊都敗仗而回，處於落後場數0:2的劣勢，加上是冠軍熱門球隊的身份，被指成為笑話。快艇接下來在Game 3更要造訪小馬主場，對方下場將有多數千名球迷入場，相信非常難打。今季頂替李華士（Doc Rivers）成為快艇教練的前騎士主帥路爾（Tyronn Lue），被認為沒有勒邦占士（LeBron James）在陣就不懂得贏球，但他對球隊陷入0:2的局勢不感憂慮，他說：「我不擔心，他們在我們主場贏了兩仗，現時我們要還以顏色了。」

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