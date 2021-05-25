英格蘭足總禮拜二公佈咗今夏出戰歐洲國家盃嘅33人初步大軍名單，哈利卡尼、史達寧同拉舒福特幾位英軍常客當然有份。如果講到大家最關注嘅，可能係利物浦兩位大將阿歷山大阿諾特同佐敦軒達臣可唔可以入番選，結果佢兩個連同基亞利殊都有份，反而李斯特城中場占士麥迪臣同熱刺嘅艾歷迪亞就落選，今個夏天只可以喺電視機前邊幫英軍打氣喇！

領隊修夫基原定今日就公佈26人嘅歐國盃最終大軍名單，但考慮到車路士同曼城禮拜六要喺歐聯決賽硬碰，曼聯禮拜三亦要踢歐霸盃，所以修夫基打算等到兩場決賽後，同再評估吓所有球員狀態，但就有多達12位球員因為要踢歐戰，暫時無法入去訓練營跟操。

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麥迪臣班福特冇份慘豬

33人名單中利物浦後衞阿諾特再次重返呢份名單，都叫做吸引到眼球。因為佢今季喺利物浦狀態唔穩定，阿諾特嘅位置一度危危乎，當中佢就落選咗3月世外嘅名單。好彩嘅係去到季尾狀態已經好番啲，而且帶領球隊以聯賽第三名完季，先再次俾修夫基揀入國家隊。不過考慮到家陣英軍右閘嘅競爭都非常激烈，包括基爾獲加、列斯占士同一向都深得修夫基歡心嘅馬德里體育會右閘捷比亞，所以阿諾特最後有冇得留低，就要等一星期後先知。

至於今季喺聯賽交到貨嘅阿士東維拉孖寶基亞利殊同奧尼屈堅斯，以及喺韋斯咸翻生嘅連格同愛華頓前鋒卡維特利雲，其實都仲算係邊緣國腳，唔知最後有邊幾個會留低。至於過去從未幫英軍上陣過嘅白禮頓後衞賓韋特、愛華頓守將賓葛菲特同錫菲聯門將蘭斯達爾等，被踢走機會最大。不過，講到呢份名單公佈後最失意嘅球員，一定要數到麥迪臣、迪亞同列斯聯前鋒班福特，至於被杜曹雪藏嘅車仔前鋒譚美阿巴謙落選，都算係預期之內。

歐戰兵遲入隊影響備戰

值得一提，呢份名單中有多達21個人有機會首次代表英軍參加國際大賽，經驗可能會受到質疑，但因為年輕球員多，活力就好充足。不過喺歐國盃開始之前嘅兩場友誼賽，即係6月2號對奧地利同6號對陣羅馬尼亞，啱啱踢完歐戰嗰班人肯定踢唔到，隨時對修夫基嘅備戰有一定影響。