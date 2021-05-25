曼聯今季最後一戰，周三歐霸盃決賽在波蘭與西甲維拉利爾爭標。門將迪基亞入魔近10年，是陣中效力時間最長球員之一，經歷六名魔帥領軍時代，由不可動搖的主力到今季要與甸恩軒達臣爭位。曼聯生涯第二次戰歐霸決賽，是迪基亞證明自己1號門將的舞台，還是為紅魔最後一次爭標的機會？ 文：何西

迪基亞在2011年由馬德里體育會加盟曼聯，傳奇領隊費格遜視之為接替雲達沙的最佳人選，目前陣中只有守將菲爾鍾斯比他效力更長時間。迪基亞效力曼聯近10年，大部份時間皆是必然主力，助紅魔先後贏過英超、英足盃、英聯盃及2017年歐霸盃冠軍，也為他贏得肥約，在2019年續簽新約至2023年，周薪跳升至35萬鎊，成為英超最高薪球員。迪基亞在費格遜王朝末期加盟，經歷作為英超最強球隊的時代，也見證紅魔進入後費格遜時代，多番易帥卻總與英超冠軍無緣，無論是莫耶斯、雲高爾、摩連奴到蘇斯克查，都未能再次在英超稱霸。

效力10年遇甸軒競爭

迪基亞近季表現不穩備受抨擊，紅魔在今季英超共失44球，防守只屬一般，到今季迪基亞亦要面對回歸的軒達臣強大競爭，前者在2月因女兒誕生暫離隊，隨即在英超失去正選，只可在歐霸盃爭取表現。

曼聯今屆歐霸8強與4強共4場都由迪基亞把關。曼聯周日英超煞科戰作客2:1擊敗狼隊一役，蘇斯克查派上大量副選，最後一關由軒達臣把守；預計一眾會在決賽正選的魔兵都先在煞科戰休息，顯示迪基亞很大機會在今仗正選。

儘管「降格」要在歐霸盃才找到位置，但迪基亞受壓下似表現得更好。紅魔在四強次回合作客羅馬，迪基亞全場作出10次撲救，最終曼聯以2:3見負，但仍藉首回合大幅領先躋身決賽。據悉蘇B已決定讓迪基亞在周三決賽繼續擔正，一來是對他在晉級路表現的肯定，也避免這名西班牙國腳心灰意冷，一如傳聞季後另謀出路。

蘇B：要決出主力門將

迪基亞一向反應快，強於化解對手近射，另一邊廂偶爾欠集中，以及處理長傳與對手傳中都是其較弱一環；然而身形稍輸蝕的軒達臣能否完全代替迪基亞卻仍存很大爭議。對於門將位置的競爭，蘇B說：「今季是很奇怪的一季。在曼聯，一般情況多數是由特定一名球員，在各戰線都長期擔任主力門將。季前我們召回了軒達臣，對迪基亞來說是挑戰，他在整季的表現亦非常出色，而軒達臣亦能把握獲派上陣的機會。這種輪換不能長久保持，下季我們定必要找出解決方案。」

蘇斯克查言下之意，就是要決定出下季曼聯主力門將。迪基亞若能在這場決賽獲正選機會，並交出出色表現助紅魔力抗「歐霸之王」艾馬利帶領的維拉利爾，助蘇B首次捧盃，無疑是他爭取重奪曼聯No.1地位的最好舞台。

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