英超球會曼聯將在今晚深夜於波蘭格但斯克市，與西甲的維拉利爾爭逐歐霸盃冠軍，決賽前夕有曼聯球迷在當地酒吧遇襲，有三名球迷受輕傷。

據英國傳媒報稱，周二晚有一群格但斯克的流氓穿上黑衣，在當地一所Fahrenheit Club and Restaurant酒吧露天位置襲擊曼聯球迷，當時他們正在歡呼和飲酒作樂，慶祝領隊蘇斯克查自2018年12月接任領隊以來，帶領紅魔首次殺入盃賽決賽。據報事件造成三位魔迷受傷，酒吧現場的桌椅亦遭到破壞，酒瓶破裂，玻璃散落一地。

據悉今次有約2,000位球迷由英國飛抵波蘭觀賽，包括英格蘭名宿朗尼。隨後曼聯亦發聲明確定有球迷遇襲，並正向他們提供援助。有BBC記者則表示，今次事件不牽涉兩隊球迷的紛爭，並形容雙方球迷關係良好。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波