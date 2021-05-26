NBA周二公佈，紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）力壓活塞的J格蘭（Jerami Grant）及金塊前鋒米高波特（Michael Porter Jr.），榮膺本年度NBA最佳進步球員（Most Improved Player、MIP）。

現年26歲的蘭度爾，在今季常規賽平均每場上陣37.6分鐘，冠絕NBA。他場均得24.1分、10.2個籃球賽及6次助攻，三項數據均排在聯盟前20名內。除了個人統計數字亮麗之外，蘭度爾亦以球隊領袖的姿態，率領紐約人在常規賽取得41勝31負，以東岸四號種籽身份出線，繼12/13年球季後首度躋身季後賽。

MIP獎項由100個體育記者及廣播機構投票選出，蘭度爾得到當中的98張首選票，並以總分493分當選，得到餘下2張首選票的活塞前鋒J格蘭，以總分140分排第二，米高波特則以138分位列三甲之末（見附表）。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波