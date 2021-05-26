法國球星基利安麥巴比，周二在個人社交帳號上傳相片，顯示自己已接種了新冠疫苗，以備戰今夏的歐國盃決賽周。據報就連法國的衛生部長韋朗亦轉載了相關相片，呼籲法國人效法接種。

去年9月，麥巴比在參加國際賽期間曾感染過新冠肺炎，成為巴黎聖日耳門中第7位中招的球員，他的隊友巴西球星尼馬，5日前也分享自己接種疫苗的影片。

據報除麥巴比之外，其他法國國家隊隊友都會陸續接種疫苗，另意大利國家隊的球員在前往撒丁島集訓前，周一亦已在米蘭及羅馬接種了第二劑疫苗，另一支歐國盃熱門球隊比利時的球員，也將會在本周內接種疫苗。

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