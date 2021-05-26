西班牙傳媒報道，今季由西甲皇家馬德里外借英超熱刺的球星加里夫巴利，可能在代表威爾斯參加歐洲國家盃後宣佈結束足球員生涯。據了解，巴利目前人在西班牙，並會跟皇馬商討解約的可能，而為了成功解約，他更願意少收一半薪水。至於結束足球員生涯後，本身是高爾夫球發燒友的他，或轉戰職業高球界。

據西班牙傳媒ABC報道，今年只是31歲的巴利跟家人之前曾商討結束球員生涯的可能性。跟皇馬仍有一年合約、年薪達1,510萬鎊（約1.65億港元）的他，更願意一次過收取750萬鎊（約8,237萬港元）解約費後，正式跟皇馬結束賓主關係，然後在歐國盃後正式宣佈掛靴。

巴利早在周日熱刺作客4:2擊敗李斯特城後接受訪問時，已透露將在歐國盃後作出重大決定。當時他說：「我知道自己在做甚麼，但如果我現在說出來，只會做成混亂。除了威爾斯國家隊外，其他的我現時都不會多想，事情會待歐國盃後才發生。」ABC更指，巴利在賽後已乘坐私人飛機回西班牙馬德里。

至於巴利是否真會在歐國盃後退休，消息指巴利有結束球員生涯的想法，主要是希望保護家人，不再受傳媒騷擾，也有傳他或會改向職業高爾夫球界發展。不過也有報道指，如果巴利真能成功跟皇馬解約，熱刺是願意以較低條件跟他再合作。巴利欲結束球員生涯的消息傳出後，英國傳媒曾接觸其代表，但至今未有回應。

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