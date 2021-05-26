國際米蘭時隔11年後重奪意甲冠軍，不料周三有傳媒透露，正值財困的班主蘇寧集團已告知主帥干地，要求這支意甲冠軍全隊減薪15至20%，並要求在轉會窗結束前出售球員以換取1億歐元。據報教練干地無法同意球會高層的決定，已經決定離開國際米蘭。

事件曝光後，有國際米蘭的球迷到達球會總部外，高舉兩張橫幅以示不滿，其中一張橫幅將茅頭直指主席張康陽：「張，承擔責任或離開我們的城市。」另一張橫幅則寫上「縮減冠軍球隊規模是白痴的，教練、職員和球員都不可觸碰！」

據意媒報稱，有球迷代表曾在保安人員護送下進入大樓，並與球會高層會面，事後球迷代表表示：「他們說會盡力留力教練和最重要的球員，縮減規模是由於球會缺乏資金，不過獲得意甲冠軍及歐聯資格，我們認為可以克服這些困難，我們要求球會保持現有計劃，失去干地就等於失去一切。」

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