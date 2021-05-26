已經掛靴接近兩年的費蘭度托利斯，近來頻頻以肌肉男形象示人，這位前西班牙金童周二突然復出球壇，並將於周五公佈去向。

「我對生活只有一種理解，那就是踢足球，所以我決定復出，本周五就會公佈去向。」現年37歲的費托在Instagram寫道。

托利斯於2001年在馬德里體育會出道，之後效力過利物浦、車路士及AC米蘭，至16年重返馬體會。他在18年又加盟日職球隊鳥棲沙岩，並於19年8月宣佈掛靴，之後再次返回母會擔任青年軍教練。費托曾代表西班牙國家隊上陣110次，攻入38球，他曾協助狂牛兵團在08及12年贏得歐國盃，以及10年世界盃冠軍。

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