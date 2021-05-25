浦和紅鑽近況回升，在周三的日職作客中游兼近況反覆的廣島三時，相信坐和望贏；「讓球」紅鑽受讓平/半，可博下盤（球賽編號：星期三3；有線662台今日6:00pm直播），再串榜首的川崎前鋒開[-1]的「客勝」。（球賽編號：星期三11；今日6:00pm開賽）

有日本「紅魔鬼」之稱的浦和紅鑽，近季表現令人失望，上季亦只得第10名。今季，球隊於季初表現依然不理想，開季頭8場比賽只得1勝。不過，隨着丹麥前鋒卡斯柏真卡在4月由挪超波杜基林特來投後，紅鑽表現明顯有所改善，由4月至今的13場比賽共獲得9勝，近5場更獲4勝1和，而且全部贏盤（見附表1），難怪升上聯賽第六位。

三箭近7戰僅2勝

在周三訪廣島三箭時，紅鑽一班主力如真卡及田中達也等都可以候命，有力一戰。廣島三箭近7仗僅2勝2和3負，近5次迎紅鑽亦僅得3和2負，有讓不起之嫌。今役除了紅鑽下盤可博之外，喜歡扒冷的朋友亦可以兼顧紅鑽勝2:0的波膽，因為紅鑽近4場勝仗有3場都贏對手2:0，而且今季亦有5次以2:0勝出。

至於榜首的川崎前鋒作客中下游的湘南比馬，則可以直取前鋒[-1]開「客勝」。前鋒目前以18戰得48分領導群雄，領先次席的名古屋鯨魚12分，而且更共入了46球之多，氣勢甚強，衞冕之途亦一片光明。在周三作客比馬時，前鋒一班攻擊主力如中場三笘薰及家長昭博等都可以候命，陣容甚強，加上球隊今季作客共獲5勝1和，而且當中5場勝仗全部淨勝對手超過1球（見附表2）。比馬近3場僅1和2負，而且近兩仗都是領先下失分，士氣受到一定打擊，今役就算有主場之利，相信亦難逃大敗。文：數人

熱選

星期三3 浦和紅鑽（下）x星期三11 川崎前鋒勝[-1]（1.85） 2x1

冷推

星期三3 浦和紅鑽勝2:0（17）

浦和紅鑽近況回升

日期 賽事 戰果（半場） 讓球主客和（贏/輸） 讓球（贏/輸）

22/05 日職 主勝神戶勝利船2:0（0:0） -1（贏） 0（贏）

19/05 日聯盃 主勝FC橫濱 2:0（1:0） -1（贏） /

16/05 日職 客勝大阪飛腳3:0（3:0） +1（贏） 0（贏）

09/05 日職 主勝仙台維加泰2:0（0:0） -1（贏） 0/-0.5（贏）

05/05 日聯盃 客和柏雷素爾3:3（1:0） +1（贏） 0/+0.5（贏）

川崎前鋒今季聯賽客場[-1]盤路佳

日期 賽果（半場） [-1]盤路

08/05 勝大阪飛腳2:0（1:0） 贏

29/04 勝名古屋鯨魚4:0（3:0） 贏

11/04 勝FC東京4:2（2:0） 贏

21/03 勝浦和紅鑽5:0（1:0） 贏

17/03 和神戶勝利船1:1（0:0） 輸

06/03 勝仙台維加泰5:1（4:0） 贏

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西悉「大」得起鳳凰

西悉尼流浪者與威靈頓鳳凰仍有機會踢澳職季後賽，因此當兩隊周三在聯賽交手時一定會力爭主動，相信入球不會少，今役宜取[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期三2；今日5:05pm開賽）

西悉與鳳凰都以23戰得31分，落後第6位的FC麥克阿瑟5分，為保住爭前六踢季後賽的希望，為爭取前六入季後賽，兩隊今役不容有失。雖然西悉今役有主場之利，而且基本上可「夫添」，不過球隊近10仗只得2勝，成績欠佳。幸好，球隊一班攻擊球員如米歇爾杜基及杜羅奧斯等腳風頗順，今役有力攻破鳳凰。畢竟，西悉近6次聯賽迎鳳凰共5次總入球在4球或以上，而且近6場主場總入球全部在3球或以上，今役開「大」機會高。

鳳凰近8場獲4勝4和，今役就算有達域拿及迪維利因傷缺陣，相信仍有力攻破西悉。畢竟，鳳凰近10次與西悉交手有8次開「大」，今役料不例外。

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科隆迎乙組仔追「半和」

今季德甲尾三過終點的科隆，周三在升降班附加賽首回合迎戰乙組季軍基爾，由於兩軍實力不相伯仲，就算科隆有主場之利，今役仍勝負難料。既然科隆近仗主場經常半場打和，今役不妨吼有2.17倍的「半和」。（球賽編號：星期三12；明日0:30am開賽）

科隆於最後5輪獲3勝1和1負，以2分壓過雲達不來梅升上尾3，避免直接降班，可以踢升降班附加賽。科隆周三迎基爾時雖有艾耶斯史基尼及伊斯美積及斯刑滿，但列斯比卡積等因傷缺陣，今役難言穩勝。由於科隆近7場主場有6場「半和」，今役取「半和」是個不俗選擇。

德乙季軍基爾雖一度曾登上榜首，可惜連輸最後兩輪，無法直接升班，球員當然要收拾心情踢好附加賽。不過，由於基爾今役有阿歷山大穆寧及米菲特坐波監，加上是首回合兼作客，料踢得更保守，相信就算全場未能打和科隆，亦起碼可半場摸和科隆。

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