ViuTV節目《ERROR自肥企画》自播出以來便成熱話，格仔導演Mike「致一直還在堅持的人」感言更教無數觀眾動容。放眼香港，每個行業都有人在默默耕耘，就如前年轉投飛鷹、身高1米95的中鋒司徒偉傑，在過去一年因疫情封場的日子轉騎單車練體能，盼為球季重開做好準備。即使這一年波折重重，但他也堅持迎難而上，不願放棄深愛的籃球，「冇籃球嘅司徒偉傑，我都唔知點去形容。」

記者/攝影：許嘉明

香港籃壇因疫情停擺逾年，印象中噸位十足的司徒偉傑，在本月初受訪時卻清減不少。這位身高1米95的中鋒在去年8月開始密密騎單車，他笑言自己的體重高峯期是266磅，現在瘦了10多磅，是個意想不到的效果，「所有人都話我瘦咗，但我冇刻意減肥，因為我驚體重一下子跌得太多會影響打波。」司徒續指最初開始騎單車的原因，只是因為疫情導致封場，他希望透過單車減壓和打發時間，「人生中從未試過咁長時間冇波打，以前甲一賽季完咗，我仲可以打私人聯賽，不過疫情令銀牌同甲一聯賽取消，私人聯賽停埋，連到街場打波都唔得。我就開始有啲負面，嗰段時間想做運動紓緩壓力，於是每日會去踩車。」

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跟隨前港隊操車食塵

司徒在籃總副會長羅善行牽線下，曾跟前單車港隊代表何兆麟練車，他坦言因實力懸殊，加上自己並非專長公路單車，故幾次出車也追得吃力，「佢哋有遷就我，我亦有盡力跟，但佢哋全部踩公路車，我就踩爬山車，所以佢哋上斜企起身搖車，基本上我就見唔到車尾燈。」訪問當日司徒在大尾篤跟我們會合，再上鹿頸，他也不忘爆料指港隊平均一個來回，最慢的也僅24分鐘，自己尚有一大段距離才達標，「我第一次踩呢條路線，由大尾篤上鹿頸就用咗20分鐘，點樣24分鐘踩一個來回？」

司徒其中一名車友阿康表示，起初不知道他是籃球員，等到後者主動上前搭話才知道對方身份，「佢成個巨人咁，冇人敢走過去同佢傾偈。只係有一次我哋做緊一啲單車訓練，然後佢好好奇咁問嘢，我哋先開始熟絡。」阿康笑言司徒不只高大，就連其單車也比其他人巨型，像輛坦克，身高1米95的司徒解釋，買單車就像買衣服一樣分尺寸，自己在車友幫忙下，花了2個多星期及耗費約14,000元才找到適合自己的單車。

學生鼓勵成打波動力

買了單車，加上疫情令司徒不能比賽和旅遊，令他騎單車的機會大大提升，「我架車放咗喺火炭，開始嗰陣我會踩到大尾篤，慢慢會踩到大圍或馬鞍山，再踩遠啲到上水邊境地區。當屯馬線單車徑開放，我又踩去元朗、屯門，後來再踩鹿頸同獅子亭，唔再局限於單車徑。」不過，司徒愛上單車的同時，也不忘籃球員的本份，練車同時練體能，為重返球場做好準備。前年從福建轉投飛鷹的他指球場在去年11月重開時感到渾身乏力，就像不懂打球，及後他跟車友上獅子亭的斜坡練習，體能也明顯變好，「我踩上獅子亭，上斜路段約15分鐘，連同落斜加埋大約30分鐘左右，如果我練三個來回，就可模擬一場停錶制嘅比賽。」

原本靠教練工作維生的他，過去一年甚少教球機會，他為生計曾跟車送貨，送蛋糕、送口罩、搬凍肉。在最難捱的日子，司徒試過萌生不打籃球的念頭，但轉眼又振作起來，只因他真的很喜歡籃球，「可以將興趣變成工作係件開心事。我曾經有諗過放棄，但又覺得唔忿氣，因為我好想繼續打。」甲一能否在今季重開仍屬未知數，司徒不諱言有點迷惘，「我有段時間較負面，球季重開無期，到底我係咪應該打落去？20幾歲嘅球員，停兩年都唔會差好遠，但我8月就34歲喇，假設球季唔好彩再取消，再拖多1、2年，年紀再大啲，仲打唔打呢？」不過，司徒表示只能做好本份，而且他的學生給予他打下去的動力，「我啲學生同我講『阿sir，你唔好太快退役，我未睇你打波』，變相都有少少動力，支持我繼續打下去。」

踩單車不為快為堅持

誠如Mike導所言，「有時堅持聽落好容易，但係好難、好多因素（阻礙），就睇你堅唔堅持到」，司徒在逆境中堅持迎難而上，不願放棄深愛的籃球，單車也帶給他新體會，他的目標不是要比港隊車手更快，而是堅持下去，不輕易認輸，「就好似踩上斜一樣，我未必要求指定時間內到達目的地，而係要不斷同自己講雙腳唔可以停低，要一口氣踩到尾。」司徒坦言自小與籃球結緣，從未想過有放下它的一刻，被問到若生命中沒了籃球會怎樣？他苦思良久，最後只說：「冇籃球嘅司徒偉傑，我都唔知點去形容。」