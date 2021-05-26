周二NBA季後賽，衞冕的湖人於西岸首圈Game 2作客太陽。傷癒後表現不穩的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），今戰回勇轟下34分10籃板，當中他狂攻太陽禁區，有逾一半分數是來自罰球，加上勒邦占士（LeBron James）和舒路達（Dennis Schroder）的貢獻，湖人最後以109:102擊敗太陽，場數扳平1:1。

AD自季中因傷休戰逾一個月後復出表現持續欠穩，上場季後賽他16投5中只得13分，賽後更直言自己表現欠佳導致球隊輸波，要負上最大責任。今戰他已整頓好自己，全晚15射7中手感有見改善，更為湖人多次博到犯規。鑑於湖人身型上取得極大優勢，AD、占士和杜蒙特（Andre Drummond）身高都有6呎9以上，而太陽只靠中鋒艾頓（Deandre Ayton）力抗，湖人今場就向太陽禁區猛烈進攻，AD有18分是來自罰球。

可是湖人今場贏得並不輕鬆，雖然紫金兵團首三節大部份時間領先，一度拉開15分差距，但第四節被太陽急起直追，披平86:86，之後湖人才靠AD的得分重新拉開。但完前者湖人又幾乎被逆轉，太陽後衞D卜克（Devin Booker）狂博犯規，完場前14.3秒兩次博到三分犯規六罰全中，後者今節10分全部來自罰球。AD再次挺身而出，於最後5.6秒為湖人射入奠定勝利的兩罰，助湖人最後以7分之差險勝太陽，總場數追回1:1。紫金兵團G3將回到主場史達普斯中心出擊。

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