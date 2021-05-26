網隊周二在主場以130:108大勝塞爾特人，於七場四勝制的系列賽中，場數領先2:0。當中射入七個三分球，平了球會季後賽紀錄的J夏里士（Joe Harris）指，能與「三巨頭」合作，是所有射手的夢想。

在杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）及K艾榮（Kyrie Irving）這三名頂級球星掩護下，J夏里士今仗一開賽已發揮出奇兵作用。他在首節已攻入16分，協助網隊早早拉開戰局，全場就有25分進賬，當中包括在三分區10投7中，平了由迪朗威廉士（Deron William）保持的球隊季後賽單場最多三分入球紀錄。

對於經常得到輕鬆出手的機會，J夏里士說：「這簡直就是射手的夢想。我們擁有史上其中三位進攻能力最好的球員，只要找到空間，我就會出手。」他在透露，網隊早就仔細研究過綠軍的比賽片段，知道對方會緊縮禁區防守，所以他們必須不斷傳球，讓處於空檔的射手投籃。

網隊主教練尼殊（Steve Nash）亦表示，球員今仗在進攻方面的表現，比首回合大有改善：「我們很努力防守，同時跟首戰相比，我們投進了更多的球，球隊每一天、每一場比賽都在變得更好。」

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