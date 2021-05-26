英格蘭領隊修夫基透露，雖然有把目前正在養傷的哈利馬古尼，納入歐國盃33人初選名單，但其實曼聯方面一直未有向他交代這位中堅的具體情況。

三獅軍團原本定於周二公佈26人大軍名單，但由於曼聯、曼城及車路士本周均要出戰歐霸盃及歐聯決賽，加上多名國腳有傷在身，所以修夫基臨時決定先公佈33人初選名單，到下周二再作最後決定。修夫基承認，目前並不清楚哈利馬古尼的最新情況。

「經過早前初步評估，我們對馬古尼出戰（歐國盃）持正面態度，但他似乎仍有一些腫脹，要接受進一步驗查。」修夫基說。「我明白球會為甚麼要保守秘密，情況有點困難，但我不會怪責曼聯，未來幾日我們便會對情況有更多了解。」曼聯領隊蘇斯克查早前曾表示，五月初在英超對阿士東維拉之役足踝受傷的傷的馬古尼，將無法在周三對維拉利爾的歐霸盃決賽上陣。

除了馬古尼之外，因傷休戰多時的利物浦隊長佐敦軒達臣，以及維拉中場基亞利殊的情況，亦同樣令修夫基感到憂心。「我們暫時仍未看到軒達臣復出比賽，但他的康復進度很好，並會參與接下來的熱身賽。」修夫基說。「基亞利殊方面，他或許仍未有足夠狀態應付操練，我們一定好小心控制他的負荷。他們能否應付六場90分鐘的比賽？我會說不大可能。」

修夫基又強調，相信有意離開熱刺的前鋒哈利卡尼，不會被轉會問題影響表現。「就着專注力與專業精神方面，我並不需要跟哈利卡尼對話。他跟我們一起的時候只有一個目標，就時贏取歐國盃錦標。」他說。

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