前熱刺球星奇連士文退役後曾執教過德國國家隊、美國國家隊及德甲班霸拜仁慕尼黑，不過上季復出執教哈化柏林不足3個月就離任，至今仍未再執教鞭。現時56歲的奇連士文近日接受天空體育訪問時主動伸出橄欖枝，指熱刺老闆利維隨時可以找他回球隊執教。

球員生涯曾兩度效力熱刺，期間為該隊上陣超過50場取得29個英超入球，深知球會文化，他表示：「今季熱刺像坐過山車，季初他們在聯賽榜前列，所有人開始幻想，幸最後我們仍獲得歐協聯資格，下季至少可以在歐洲賽爭奪榮譽。」

「總括來說這是艱難的旅程，我個人希望事情可以穩定下來，熱刺球迷想看到具娛樂性的足球，他們寧可輸3:4也不願贏1:0，我們寧願入球。」

當被問及是否有意回熱刺執教，奇連士文則稱：「毫無疑問絕對可以接受，他（利維）有我的電話號碼，他隨時可以致電給我，熱刺是我一直在乎的東西，我經常與球會保持聯繫，在那裡我擁有過人生中最美好的時光。在足球世界，所有事情都發展得很快，我從未想過我會執教德國及美國國家隊，所以你要保持開放的心態，當你經常在想新挑戰時，為何執教熱刺不可？」

對於熱刺射手哈利卡尼求去，奇連士文則表示同情，雖然個人希望卡尼留隊，但亦理解他想要錦標離隊的想法，呼籲熱刺與卡尼要坐下來交談，並進一步壯大球隊。

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