英格蘭國家隊主帥修夫基透露，由於歐洲足協（UEFA）嚴格禁止球員在歐洲國家盃比賽期間跟外界接觸，所以跟已往大賽不同，英格蘭球員的家人將不可以到集訓基地作探訪。

英格蘭身處歐國盃D組，並佔有主場之利，三場分組賽都會在溫布萊球場作賽，而英格蘭將使用足總的聖佐治公園（St George’s Park）足球中心為訓練基地。不過主帥修夫基表示因為防疫關係，訓練基地按UEFA規定要成為「氣泡」跟外界隔離，球員家人將不可前來探訪。

修夫基說：「我們不可以讓外人入內，UEFA有明確的命令，就是我們要盡一切所能令氣泡安全。當然永遠不會有100%的絕對安全，但我們必須盡可能遵守。」修夫基更透露，他個人是希望球員在大賽期間，可以短時間跟親屬會面，但相信成事機會不大。

修夫基更擔心球員長期無法見到家人，最終會影響到球場上的表現。他說：「我們不僅要密切留意球隊的情況，還要留意國家的情況和有甚麼變化，政府的規定有沒有改變等。我們也得接受沒法跟家人見面，對某些球員的影響可能會較大，畢竟每個人面對這情況時反應都會有不同。」

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