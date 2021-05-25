白羅斯流亡異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）周日被

當地政府「劫機擄人」後，德國單車隊宣佈，退出6月在白羅斯首都明斯克舉行的歐洲場地單地錦標賽。消息又指，歐洲單車聯會（UEC）周四將召開會議，商務是否需要轉換比賽地點。

「按照目前的情況，德國場地單車隊並不可能前往明斯克，參加歐洲錦標賽。」德國單車總會（BDR）發聲明說。「UEC亦高度重視這宗事件，將會在周四在洛桑舉行的管理委員會會議進行討論，並會作出決定（是否更改比賽地點）。

英國單車總會表現總監柏克亦認為，歐洲場地單地錦標賽將無法按原定計劃，在6月23至27日在明斯克舉行。「27個歐盟成員國都已經知會她們的航空公司，不要將飛機駛入白羅斯領空，並已承諾會向該國實施進一步制裁，UEC下月沒有理由可以繼續在明斯克舉辦歐洲錦標賽。」

周日，瑞安航空（Ryanair）一架載着普羅塔塞維奇的客機，本來正由雅典前往立陶宛首都維爾紐斯，卻突然緊急降落明斯克。瑞安表示，當時接獲白羅斯航空交通管制員通知，機上可能有安全威脅，指示客機在明斯克機場降落，當局派人登機檢查後並無發現，但就拘捕了普羅塔塞維奇及跟他同行的俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega）。

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