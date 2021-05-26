英超利物浦今季衞冕失敗，隊中多名中堅受傷實是主因，而為了重奪聯賽冠軍，有報道指利物浦將啟動德甲RB萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪合約中的贖身條款，並一次過付清其3,550萬鎊（約3.9億港元）贖身費。

據著名足球記者Fabrizio Romano報道，利物浦日內便會按干拿迪跟RB萊比錫合約中列明的贖身條款，一次過付3,550萬鎊贖身費，收購這名22歲的法國籍中堅，而領隊高普此決定，更得到會方全力支持。分析指有了干拿迪加盟後，加上華基爾雲迪積克、祖高美斯和祖爾麥迪比三名中堅傷癒，以及季尾表現令人讚賞的尼達利菲臘斯，利物浦下季將有五名中堅可調動，不用再要中場球員移後任中堅，並有力挑戰各大錦標。

隨着干拿迪勢加盟，紅軍陣中多出來的防守球員將被外借或放棄。季尾跟尼達利菲臘斯一起鎮守中路的里斯威廉斯，將被外借予英冠球會吸收更多比賽經驗。至於季中從英冠普雷斯頓加盟、但從未獲派上陣的另一中堅賓戴維斯，將被掛牌求售。另外，從德甲史浩克04借用回來的中堅奧辛卡巴克不獲留用。不過這位土耳其國腳不乏買家，據報將加盟英超李斯特城，跟國家隊隊友蘇恩古在李城並肩作戰。

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