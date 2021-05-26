英超水晶宮翼鋒伊比爾治伊斯今季表現出色，射入4球並交出6次助攻，可惜他在季尾球隊的訓練時受傷，阿基里斯跟腱撕裂，2021年都無法再比賽。更不幸是，伊斯受傷後被送回更衣室時發現，他獲英格蘭足總通知，入選英格蘭歐洲國家盃33人初選名單。不過此子重傷後，自然無緣入選。

據了解英格蘭主帥修夫基考慮到車路士、曼城及曼聯仍要參戰歐聯及歐霸決賽，加上部份主將如曼聯後衞哈利馬古尼、利物浦中場軒達臣同列斯聯中場加雲菲臘斯都有傷在身，故修夫基會在兩場決賽後，6月1日截止報名前才落實最終26人名單，故此初選名單多達33人。

在挑選33人名單時，修夫基還刻意挑選一些從未入選英格蘭大軍的新人，包括愛華頓守將賓葛菲特、白禮頓中堅賓韋特和錫菲聯門將蘭斯達爾等。一方面希望他們可吸收更多國際賽經驗，另一方面也積極培養他們成為未來接班人。

本身已是英格蘭U21國腳、但從未入選大國腳的伊斯，原本也在名單之列，可惜他在上星期隊內的練習嚴重受傷，除了要缺席最後兩場聯賽外，預計要到2022年才可上陣。更不幸是他受傷後回到更衣室時，就收到英格蘭足總發訊息通知，自己入選英格蘭的33人大軍名單。現在伊斯既受重傷，又因傷無緣入選英格蘭，對這位22歲翼鋒來說，絕對是雙重打擊。

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