曼聯今季最後錦標希望周三有結局，於波蘭格但斯克與維拉利爾爭逐歐霸盃。紅魔被外界稍看高，惟進攻套路單調，加上決賽必保守，與在晉級過程失球少兼有「歐霸之王」領軍的「黃潛」交鋒，[2.5球「]細」是重心推介。（球賽編號：星期三1；now643、有線656及無綫myTVSuper303台明日3:00am直播）

蘇斯克查終在盃賽突破四強關口，捧盃機會就在眼前。蘇B一向謹慎，相信這場決賽在部署上會較保守。另外，在確定英超亞軍下，曼聯季尾幾場比賽都以例行公事的心態應付，作客勝狼隊2:1的煞科戰，蘇B更收起了全部主力，越是這樣，越易猜測他們今戰會踢得更小心。

維拉利爾今季以西甲第七完季，以目前的聯賽排名只能參加下季新開辦的歐協聯，但若捧走歐霸盃就可「升級」進軍下屆歐聯。黃潛有個曾領西維爾三奪歐霸盃的艾馬利帶隊，但艾帥深知與紅魔鬥攻必輸蝕，做好防務才是上策，他們在淘汰賽踢了8場只失3球，當中有五場不失，防守是他們的最強本錢。

再者，兩隊本身都不是主攻球隊，曼聯更常在陣地戰時乏力，進攻套路單調，八強對同樣來自西甲的CF格蘭納達，2回合同樣贏2:0，而且2場都是在補時分別有12碼及烏龍球，才取得比賽中的第二球，面對更硬淨的黃潛入球更難。

曼聯今戰有隊長哈利馬古尼隨隊出發，如未趕及上陣，紅魔就會由艾歷拜利夥拍域陀連迪路夫扼守中路。黃潛有今季踢右閘的祖安科夫復出成疑，但像四強淘汰阿仙奴一樣，有馬里奧加斯柏填補空缺，而防中伊天卡普爾坐完波監回歸，對防線的保障也更強。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

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