東京奧運尚有不足兩個月便揭幕，但作為主辦國的日本疫情仍然嚴重，日本野村綜合研究所的最新估算指，取消東奧將令當地蒙受1.81兆日圓（約1,292億港元）經濟損失，但如果因為主辦奧運而令疫情進一步惡化，令緊急事態宣言延續，可能會對經濟構成更大打擊。

「就算取消奧運，經濟損失也可能會比國家陷入緊急狀態輕微。」野村的高級經濟學家木內登英說。基於東京奧組委去年12月公佈的預算等資料，野村估計假如東奧容許日本國民入場觀戰，經濟效益約為1.81兆億日圓，若以閉門方式舉行，經濟效益將會減少1,468億日圓，跌至只有1.664兆日圓。

除此之外，野村又估算了日本迄今為止，三次因為疫情頒佈緊急事態宣言構成的經濟損失作為對比。研究指去年四至五首次緊急事態宣言帶來的損失為6.4兆日圓，今年一至三月的第二次，導致了6.3兆日圓損失，四月以後的第三次宣言，則至少造成1.9兆日圓損失。

木內登英強調，當局在判斷是否舉辦奧運，以及會否開放予觀眾入場時，應基於對疫情的影響慎重考慮，而非單純從經濟損失角度出發。

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