周三在波蘭格但斯克舉行的歐霸盃決賽，上半場落後一球的曼聯憑卡雲尼於下半場建功而追成1:1平手，但與維拉利爾踢足120分鐘仍然賽和1:1。互射12碼前10輪雙方都射入，直到第11輪，先射的維拉利爾門將魯利亦射入，曼聯門將迪基亞主射則被撲出，維拉利爾結果憑互射12碼以11:10擊敗曼聯，首次奪得歐霸盃冠軍。

兩周前足踝韌帶受傷但有隨曼聯到波蘭希望能趕及傷癒復出的哈利馬古尼列為後備，之前八場歐霸盃比賽與甸恩軒達臣各把關四場的迪基亞，則繼8強及4強後繼續為「紅魔」正選披甲。不過，先開紀錄的是首次躋身歐戰決賽的維拉利爾，柏利祖於29分鐘開出罰球，謝拉特摩蘭奴近門射入而領先1:0。這記入球是謝拉特摩蘭奴今季各項賽事的第30個入球，他亦成為自2010/11球季的基奧斯比羅斯（32球）以來，第一位單季射入至少30球的「黃潛」球員。

半場落後一球的曼聯於55分鐘扳平。勞基梳爾開左路角球被頂出，拉舒福特遠射被擋，卡雲尼在小禁區外射地波入網，這名34歲零101日的烏拉圭射手超越了舒寧咸（33歲零54日），成為曼聯隊史在歐戰決賽士哥的最年長球員，助球隊追成1:1平手。

曼聯之後有拉舒福特失機，卡雲尼一次頭槌攻門又頂到柏奧托利斯的頭部而被擋出，兩隊在剩餘的法定時間均無入球，加時比賽亦無建樹，要以互射12碼決勝負，由維拉利爾先射。前10輪兩隊都順利射入，先射的維拉利爾門將魯利勁射中鵠，曼聯門將迪基亞主射的一球則被撲出，維拉利爾在PK戰以11:10擊敗曼聯，贏得歐霸盃及隊史首個歐洲賽事冠軍。

維拉利爾是自2008/09歐霸盃冠軍的薩克達後，第一支首次晉身歐戰決賽便成功奪冠軍的球隊，曾率領西維爾三奪歐霸盃的教練艾馬利更創紀錄，成為第一位四度領軍贏得歐霸盃的主帥。蘇斯克查出任曼聯領隊以來，仍未帶領球隊奪得任何冠軍，曼聯亦未能打破自2016/17球季在摩連奴麾下贏得歐霸盃冠軍後的四季錦標荒。

互射12碼11輪結果︰

謝拉特摩蘭奴✓ 桑馬達✓

丹尼拉巴✓ 阿歷士迪尼斯✓

柏高艾卡沙✓ 般奴費南迪斯✓

艾拔圖摩蘭奴✓ 拉舒福特✓

柏利祖✓ 卡雲尼✓

摩西斯高美斯✓ 費特洛迪古斯✓

艾比奧爾✓ 丹尼爾占士✓

高基連✓ 勞基梳爾✓

馬里奧加斯柏✓ 杜安薛比✓

柏奧托利斯✓ 域陀連迪路夫✓

魯利✓ 迪基亞Ｘ

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