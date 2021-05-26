【綜合歐洲外電】歐洲足協（UEFA）周二宣佈，已對堅拒退出「歐洲超級聯賽」的皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯，展開紀律處分程序。「經歐洲足協的道德與紀律督察，就着歐超聯項目作出調查後，顯示皇馬、巴塞及祖雲達斯涉嫌違反歐洲足協的法律框架，有關紀律處分程序已經展開，我們將會適時公佈更多資料。」歐洲足協周二發聲明說。

曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴、熱刺、皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、AC米蘭、國際米蘭及祖雲達斯這12支歐洲頂級勁旅，上月18日宣佈另起爐灶設立歐超聯，引來UEFA、國際足協及各國足總等組織批評，就連球迷、球員以及教練也表示不滿。最終英超Big 6、馬體會及米蘭雙雄相繼退賽，各隊已同意合共捐出1,500萬歐元，協助歐洲低組別聯賽及兒童足球項目發展作「補償」。

除此之外，9隊都要扣減1季歐戰5%收入，而有關收入會被重新分配。另外，若他們試圖參加類似的未經授權賽事，會被罰款一億歐元，如違反宣言中的任何其他承諾，則會被罰5,000萬歐元。

不過，皇馬、巴塞與祖雲達斯至今仍然拒絕就範，早前有報道指，歐洲足協可能會對這三間球會作出嚴厲處分，最高或會禁止他們參與歐洲賽兩年。