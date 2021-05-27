後備戴歷路斯（Derrick Rose）周三攻入了全隊最高的26分，加上上半場失準的蘭度爾在第三節回勇，帶領紐約人在主場以101:92擊敗鷹隊，在7場4勝制的NBA季後賽東岸首圈場數追成1:1。第三戰周五將於阿特蘭大舉行。

蘭度爾在上半場6投0中只有2分進賬，紐約人在完半場後亦以13分之差落後鷹隊，但蘭度爾在下半場回勇，在球隊第一個攻勢便射入三分球，而在紐約人第三節出場陣容佔一席的戴歷路斯，於該節還剩9分鐘時亦射入三分球，為球隊追成55:61。紐約人其後逐漸收復失地，在布洛克（Reggie Bullock）接連投進三分球下於第三節還剩2分41秒時追成72平手。

蘭度爾及後射入兩分球，紐約人超前成74:72後便一直未再落後，主隊憑打出一段18:5的攻勢，於完成第三節後領先96:95，最終以9分之差戰勝鷹隊。紐約人今場有五人得分上雙，包括獲26分、4籃板及4助攻的D.Rose，攻入15分、搶下12籃板和助攻4次的蘭度爾，布洛克亦有15分及4籃板進賬。

鷹隊雖有T楊格（Trae Young）攻入全場最高30分並拉下7籃板，保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）和D亨達（De’Andre Hunter）又各入18分，但在後勁不繼下未能再下一城。

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