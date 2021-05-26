貝爾格萊德網球公開賽周二續在塞爾維亞舉行，東道主球手兼一哥祖高域順利以盤數2:0擊敗德國球手麥恩摩亞寧，打入八強。今次勝利更讓他職業生涯在巡迴賽累積951勝，追平網壇公開賽時代獲勝場數第五位，與阿根廷名將Guillermo Vilas並列，個人創下新里程碑。

在意大利公開賽決賽不敵拿度失冠的祖高域，在16強登場面對世界排名低至253位的麥恩摩亞寧，結果他以6:2、7:6（7:4 )擊敗對手過關，也讓他職業生涯在巡迴賽累積951勝。若他能在八強擊敗阿根廷球手哥利亞，他將可獨佔公開賽時代獲勝場數最多第五位。目前他距離身前的拿度，尚欠71場勝仗，費達拿就以生涯1,243勝排在第2位。

祖高域賽後對自己創下新里程碑感恩，他說：「他（麥恩摩亞寧）沒給我太多比賽節奏，技術上這是有點困難，我很難每刻都知道自己要怎樣打。我很感恩，這亦是讓我繼續前進的動力，雖然這不是我最關心的事，但這是我歷年來所有努力和成績的結果，未來我會努力取得更多勝仗，希望可走到更前的位置。」

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