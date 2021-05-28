英冠球隊般尼茅夫周四宣佈，將不會與隊中的前英格蘭國腳韋舒亞續約，意味這位29歲中場將會重返自由市場。

韋舒亞今年一月重返曾經效力過的般尼茅夫試腳成功，獲得一份到今季季尾結束的短期合約。不過這位前阿仙奴球星過去半季的表現並不理想，各項賽事合共上陣18次，僅錄得2個入球及1次助攻，最終被般茅放棄。

韋舒亞周三在社交網站貼文，預先向般茅球迷告別：「感謝般茅的所有人，包括所有隊友、工作人員和球迷們在過去5個月對我的幫助和支持。我不知道是否最後一次以般茅球員身份跟大家說話，對於今季我們未能升班實在是很可惜，我希望球隊下季可以達成重返英超的目標，祝大家有個愉快的夏天。」

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