據意大利天空體育報道，祖雲達斯已經決定辭退執教僅一季的教練派路，並會由前教練艾基利回歸執教。

據天空體育指，今季首次執教的派路未能獲得令祖雲達斯滿意的成績，球會最終決定換帥。雖然另一位前祖雲達斯教練干地周四與國際米蘭解約，另一位法國名帥施丹亦於周四宣佈離開皇家馬德里，不過消息就指老婦人已經確認艾基利將會是下任教練人選。

現年53歲的艾基利曾於2014至2019年執教祖雲達斯，並且帶領球隊連奪5屆意甲冠軍及兩度晉身歐聯決賽。早前已經有報道指，艾基利近月與祖記會長阿涅里秘密會面，商討下季回歸的問題。

不過除了祖雲達斯之外，國際米蘭同樣是爭逐艾基利的球會之一，據意媒指，現時深陷財困的國際願意開出比祖雲達斯更優厚的薪金吸引艾基利，不過艾基利假如回歸祖記的話，將可以獲得更大的話語權，相信以他和老婦人的交情，回歸的可能性甚高。

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