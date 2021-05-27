曼聯周三在歐霸盃決賽互射12碼不敵維拉利爾，領隊蘇斯克查上任兩季半仍未能帶領球隊奪得任何冠軍，無法打破四年錦標荒。蘇斯克查今場在法定時間的90分鐘內都沒有換人，到互射12碼又繼續以迪基亞把關，顯然要為曼聯未能捧盃負上一定責任，不過蘇B表示現在不是指摘他的時候，但承認贏不到冠軍必定有事情做得不對。

對曼聯來說，今季是成績有進步的一季，取得英超亞軍及打入了歐霸盃決賽，但始終與冠軍無緣。被問到曼聯今季是否算是成功的一季時，蘇斯克查只是簡單回應︰「不算。」

蘇斯克查今場比賽中的調動受到質疑。上半場落後一球的曼聯於55分鐘由卡雲尼追平1:1，「紅魔」下半場形勢亦優於維拉利爾，但他一直沒有作任何調動，直到第100分鐘才用第一個換人名額，以費特洛迪古斯入替格連活特。相反，「黃潛」主帥艾馬利在球隊失球後數分鐘已經以高基連入替卡路士巴卡，在曼聯首次換人前已用完五個換人名額並逐漸扭轉形勢。

兩隊經加時後仍然賽和1:1，要以互射12碼決勝，但蘇斯克查繼續由迪基亞把關，儘管該名西班牙門將已五年未曾救出12碼。被問到有否後悔自己的決定時，蘇斯克查說︰「現在不是指摘我本應可以做甚麼不同的事的時候，但當你最後贏不到冠軍，你就是沒有做對所有的事情。」

迪基亞上一次成功救出的12碼，是前愛華頓前鋒盧卡古2016年4月23日在英格蘭足總盃4強主射的一球。

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