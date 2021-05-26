F1摩納哥站，平治車手保達斯遇上非一般的黑。在唯一的進站換胎中，車隊右頭wheel gun man未能扭鬆wheel nut，結果其右頭轆未能被拆走，第三時間用上後備wheel gun後仍失敗。最後。保子被迫退賽。怎料事隔一晚，平治技術總監James Allison確定仍然未能拆下右頭轆，此狀況被國際賽車網媒揶揄為「本世紀最長のpitstop and counting」。

正如FOX粵語直播時估計，wheel nut確實「滑牙」。不過James補充，滑牙嚴重得平治要待返回英國總部後，才能以Dremel電磨切開wheel nut，拆下右頭轆。黑人問號？非也。首先這並非首次。此等事間中有發生，不過並非在平治，亦不多在一位仍有力爭世界冠軍的車手身上發生，他們說這叫「wheel nut加工」。GAG。其次，F1 wheel gun扭力超大。香港F1車手方駿宇在Clubhouse直播節目表示，van仔引擎扭力約300至400Nm，但F1 wheel gun扭力超過3,000Nm。本欄fact check了。麥拿侖說Adderly無錯，本欄補充：F1 wheel gun每分鐘超過10,000轉（10,000rpm）。所以當只有右頭wheel gun man看來對不準位置時，他不會沒有責任。然而責任只在他嗎？還是以壓縮空氣運作、名為Super Gun 3的wheel gun設計嗎？還是控制wheel gun運作（按1下即鬆wheel nut、自動轉mode、按第2下即上 wheel nut）的系統出錯嗎？還是較少可能的wheel nut生產批次出問題？還是wheel nut保存與運送時出問題？還是保子停車時前了少許、未完全對準黃色T字位呢？假設硬件沒錯，那麼1、戰車未能對準T字位與2、右頭wheel gun未能及時修正就是死因。Blame the problem，not the person。假如平治是極權，相信只要DQ那個 wheel gun man就搞掂，可以收工yeah。

丹尼爾 體育主持

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