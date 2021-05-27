早前流亡異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），被白羅斯政府「劫機擄人」後，多支歐洲國家單車隊包括德國、荷蘭、立陶宛等先後宣佈，退出原定下月在白羅斯舉行的歐洲場地單地錦標賽，以示不滿白羅斯政府的野蠻行為。最終歐洲單車聯會（UEC）周四召開會議後宣佈，正式取消白羅斯今屆場地單地歐錦賽的主辦權。

UEC周四宣佈：「鑑於當前的國際形勢，聯會已決定取消原定於2021年6月23日至27日，在白羅斯明斯克舉行的2021年歐洲精英賽冠軍。」

「我們正在尋找一個可行的替代方案，以便使我們的聯會50個國家的車手，能夠參加本季的洲際比賽。」

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