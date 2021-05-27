亞洲足協宣佈，因北韓退賽，世界盃外圍賽亞洲區次圈的積分計算方法將有所改變，所有組別，包括港足所屬的C組均受影響，但港足要出線仍然難度極高。

北韓因疫情為由而退賽，亞洲足協公佈，H組所有涉及北韓的賽事成績會取消，由於除八支小組首名球隊外，仍有四支最佳次名球隊可以出線，故計算最佳次名時，將不會計算小組第二名球隊與第五名球隊之間的對賽成績。港足數字上仍有機會出線，但難度極高，需要在餘下三仗盡力搶分。港足已於周二復操，周六將啟程前往巴林，準備在下月3日至15日期間，13日內迎戰伊朗、伊克拉和巴林三支西亞強隊。

另外，亞洲足協亦宣佈新加坡因疫情關係，放棄協辦亞協盃H組和I組賽事。亞協盃分組賽早前落實小組以賽會制形式進行，新加坡在H組和I組均有球隊參賽，且順利取得協辦權，原定下月29日至7月6日進行賽事，但現需另覓協辦國。港超聯的東方龍獅和理文都處於J組，香港亦順利取得這一組的協辦權，但香港政府遲遲未批准賽事進行，賽事延至下月23日至29日進行，至今仍待政府批准。

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