五年來未曾成功撲救12碼的曼聯門將迪基亞，周三在對維拉利爾的歐霸盃決賽PK戰再失11球後，最後在自己主射時宴客，成為曼聯未能贏得歐霸盃的罪人。

30歲的迪基亞上一次成功撲救12碼，是2016年4月23日在英格蘭足總盃4強救出前愛華頓前鋒盧卡古主射的一球，是其職業生涯救出的第11球12碼，之後便未曾成功阻止對手射入12碼。周三對維拉利爾，曼聯在90分鐘以1:1逼和對手，加時後戰果維持1:1要以互射12碼決勝負。結果兩隊21名球員全部射入後，迪基亞第22個主射因角度及力度都欠奉而被魯利救出，曼聯最終在PK戰輸10:11，無緣奪冠。

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