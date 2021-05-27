2022年卡塔爾世盃亞洲區外圍賽將會在本月尾及下月初，舉行剩餘的分組賽賽事，其中位處A組的中國足球隊，將會在本月30日在蘇州主場迎戰已經正式出局的關島。不過，現時正在當地集訓的中國隊未有掉以輕心，內媒報稱每名國腳已獲派一隻USB，內裡已儲存了有關關島足球隊的各種資料，包括對手幾名核心球員的技術特點，以免迎戰同組最弱的對手也失分收場。

內媒續指，自從李鐵去年年初正式成為中國隊的主帥後，球隊已非常重視場上戰術配合場外理論，除了關島之外，教練團稍後還會將同組其餘3個對手的資料，經分析後再轉交國腳們，且看以科技結合足球的備戰，能否幫助中國隊繼02年史上唯一一屆後，再次殺入世盃決賽周。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波