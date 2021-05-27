雖然AC米蘭在意甲以第二名完季，來季可以重回歐聯賽場，但22歲的年輕門將基安盧基當拿隆馬已準備準開紅黑兵團，有傳英超的車路士和曼聯都對此子非常有興趣，紅魔更希望以這位意大利國腳取代迪基亞。

早前米蘭的體育總監馬甸尼確認，6月就與球會完約的當拿隆馬將會在今夏離開米蘭，屆時他將會回復自由身。馬甸尼更表示很難去接受這位門將決定離開米蘭，畢竟當拿龍馬16歲就為米蘭上陣，今季更成為球隊的隊長。不過，知道留不下人的米蘭有傳已準備以效力今屆法甲冠軍球隊里爾的法國門以邁治蘭取代當拿隆馬的位置，更指他本周已抵達意大利米蘭接受體檢。

22歲的當拿隆馬是球壇最佳門將之一，有傳皇家馬德里和巴塞隆拿對於他都非常感興趣，英超方面，車路士和曼聯同樣對他非常感興趣。有指曼聯希望以當拿隆馬取代球隊的西班牙門將迪基亞，周薪超過30萬鎊的迪基亞今季在曼聯的一號門將位置不穩，在季尾已被甸恩軒達臣取代成為聯賽的正選門將，加上迪基亞剛在歐霸決賽的表現，或令曼聯增加希望得到當拿隆馬的決心。

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