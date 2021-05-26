法乙季軍圖盧茲（圖）於周四的法甲升降班附加賽首回合迎戰法甲尾三南特，由於圖盧茲今季於主場表現頗有保證，而且近季迎南特亦經常可保不敗，「讓球」捧圖盧茲平手盤。（球賽編號：星期四13；now639、有線655及無綫myTV Super302台明日2:45am直播）

圖盧茲上季於法甲包尾降班，但今季在法乙表現尚算爭氣，奪得季軍得以踢附加賽。球隊先在法乙附加賽擊敗格勒諾布爾，才爭取到與法甲尾3南特踢2回合升降班附加賽的機會。圖盧茲今季在法乙主場表現頗有保證，近13場主場獲12勝1和，而且迎戰南特的往績亦不失禮，近6次迎南特共獲1勝4和1負（見附表），不敗率高，今役平手值博。人腳方面，圖盧茲首席射手拉斯希利今役料會復任正選，夥拍華干巴奧，加上隊長兼後衞的魯賓加比爾臣亦刑滿復出，有力與南特一戰。

南特於季尾狀態轉好，最後5輪聯賽共獲4勝1負搶得尾3位置，得以踢升降班附加賽。雖然球隊近仗作客表現不俗，近5場客場共獲4勝1負，不過球隊屬下風球隊，今季作客平手盤表現麻麻，盤路5場僅2勝。另外，由於附加賽分兩回合進行，南特今役或會先以不失球為目標，留待次回合於主場才見真章，因此，就算南特的一對攻擊球員高路梅安尼與卡利法高列巴利腳風頗順，今役都不宜過份高估。

文：數人