不一樣的英超球季終於圓滿結束，曼城開季脫腳，不過季中發力下，終重奪失落的英超冠軍。上屆冠軍利物浦，因大半季出現傷兵問題，最終只能屈居第三，勉強取得明年歐聯入場券。至於何輝、何Wayne均預測為冠軍大熱的車路士，開季表現強差人意，連帶領隊林伯特也被炒，幸好杜曹上任後重拾正軌，最後排第四結束球季。

今集《如何講英超》，何輝和何Wayne會總結今季英超，並會選出他們心目中的最佳十一人及最佳領隊，另外亦會率先預測歐國盃的王者誰屬。今晚7點，果燃台、《蘋果》YouTube Channel同步直播。

如何講英超第二十四集

日期：5月27日（周四）

時間：20:00-21:00

直播頻道：果燃台、《蘋果》YouTube Channel

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