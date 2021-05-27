由曼城大戰車路士的歐聯全英決賽，將會於周六上演。對於事隔9再次出戰歐聯決賽的藍軍而言，賽前就收到好消息，此前受傷的兩大主力尼高路簡迪及艾度亞文迪，已經在周三重返訓練場操練，接下來領隊杜曹很大機會可以派出「夫添」出戰這場歐聯決賽。

車路士在煞科戰1:2不敵阿士東維拉一仗，文迪在上半場作出一次撲救時撞向門柱受傷，令到下半場要換入阿列沙巴拿加（Kepa），賽後杜曹表示未知文迪的傷勢如何，不過從周三的訓練照片可見，文迪已經重新回到訓練場當中。至於簡迪在藍軍2:1擊敗李斯特城一仗，僅僅踢了32分鐘就因為腿筋的問題而退下火線，隨後煞科戰一仗就因傷缺席，惟這名法國中場周三同樣有份參加球隊的訓練。

加上這二人復出之後，藍軍現時陣中已經未有受任何傷患問題影響，可以「夫添」前往葡萄牙踢這場歐聯決賽。

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