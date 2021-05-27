事隔九年，繼2012倫奧後，將代表香港出戰東京奧運的「跳馬王子」石偉雄，今日在順利邨體育館寓操於賽，兩次成功跳出最高難度分六分的「李世光跳」，為東奧打下一支強心針，無論是近兩年半以來跳超過1,000次以上「李世光跳」，還是上月在背部紋了奧運五環，足證石仔衝東奧獎牌的決心。

過去一年零兩個月因疫情閉門練習，今日第一次見傳媒，換賽衣時發現他背上多了一個奧運五環紋身，原來是上月新紋的，師傅是打籃球的紋身師陳德恩，花了一個多小時，問他為何紋在上背，29歲的石仔暫賣關子：「事隔九年再次取得奧運入場券，對我是一件幾難得的事，都想用紋身去留個紀念，紋沒想像中痛，選擇奧運前紋，覺得奧運是我的目標。」

石仔對上一次比賽已是去年三月阿塞拜疆世界盃，該賽因疫情在中途腰斬，今日吸引大批傳媒到順利邨採訪，石仔表示正是他想要的規模，當是一個模擬的比賽：「因為有一年兩個多月沒比賽，今日兩跳《李世光》及《李世光II》是模擬奧運比賽，上場前都會緊張，熱身時都會腳震，現在在訓練中模擬比賽節奏去彌補沒實戰的機會（石仔今日給自己75分）。」

兩屆亞運金牌的石仔，自2018年底奪完雅加達亞運金牌後，正式練習「李世光跳」，他坦言疫情令東奧延期，讓自己有更多時間熟習「李世光跳」，他數數手指，練習超過1,000次，這個高難度很易受傷，他說最驚險一次是2019年世錦賽第一跳，撞了一下頸部，他說：「好似撞車弄傷頸的感覺，回港後做了物理治療，幸好不是大傷，可以將兩個動作練超過1,000次，主要是我好想去做好這動作，放棄好容易，但我好想在奧運做好自己。」石仔預期勁敵包括來自南韓、烏克蘭及俄羅斯，但像他兩跳都是六分的就只有石仔一人。

東奧是否能如期舉行仍是未知之數，已接種疫苗石仔期望早點去東京適應場地的日子還未有，甚至連7月24日初賽的時間還未知，一切未知數，加上日本反對東奧聲音越來越烈，但無損石仔鬥志，他說：「日本有支持亦有反對東奧，這項四年一次的盛事，我相信國際奧委會及日本奧組委會保障到奧運順利舉行。」石仔今日亦透露東奧不是他最後一站，目標是明年亞運爭取「三連冠」。

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