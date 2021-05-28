英國《泰晤士報》報道，歐洲足協（UEFA）的競賽委員會周五將會開會，屆時會討論取消已經實行了56年的歐洲賽作客入球優惠制度，如果獲得足夠的委員支持將會進行修例。

由於疫情肆瘧，上屆及今屆不少歐聯賽事都改到中立場舉行，就算主場出戰大部份賽事都要閉門作賽，主場優勢已不如以往。前阿仙奴領隊、現任國際足協全球發展總監的雲格表示：「我認為作客入球規例已經過時，必須作出改變，為此我爭取了很長的時間。

「因為這條倒是在60年代制訂的，當時的目的是鼓勵作客球隊積極進攻，自此之後足球發生了變化，現時作客入球的份量太重了。」

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