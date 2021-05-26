今季澳職異軍中岸水手踏入季中強勢開始放緩，到現時季尾之際更已爭常規賽錦標無望，變成要保前六踢季後賽，因此，在周四的聯賽到訪同樣要搶分踢季後賽的FC麥克阿瑟時，一定會拼盡。由於水手實力稍勝麥克阿瑟，就算作客仍可以稍為看好，合心水的話，更可以博水手勝2:0。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

水手今季由魚腩變強隊，令很多球迷都大跌眼鏡，可惜球隊未能一直維持強勢，上仗不敵墨爾本城，見證對手確定取得常規賽冠軍後，水手目前爭取季後賽席位仍未穩，現以23戰得36分排第5，與第六位的FC麥克阿瑟同分，領先第七位球隊威靈頓鳳凰的優勢不多，餘下三輪聯賽必須繼續搶分，以保前六出戰季後賽。今役到訪競爭對手的麥克阿瑟，就更要一舉勝出。

麥克阿瑟旺角球「細」

雖然水手近況一般，近8仗只得1勝4和3負，不過球隊歷來兩次與麥克阿瑟交手俱勝，而且水手主力如前鋒麥西蒙（圖）、中場丹尼爾達施華及保沙歷等全部可以披甲，就算作客依然有勝望。既然博水手勝出，就不妨向更好分頭的波膽埋手，博水手作客勝2:0，因為在水手今季五場客場勝仗中，有3場都勝2:0（見附表1），而且水手歷來2勝麥克阿瑟都是以2:0勝出。

以首季競逐澳職而言，麥克阿瑟絕對有交代，只是球隊今季聯賽主場只得4勝4和3負，而且今役又續缺中場湯馬士奧亞，後衞阿歷山大祖雲奴域亦上陣成疑，不宜過份看好。若嫌買波膽太博，則可以考慮[11.5球]的角球「細」，因為麥克阿瑟今季角球偏少，近6場主場有5場角球開「細」（見附表2）。

文：數人