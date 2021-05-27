巫師周三在NBA季後賽作客以95:120大敗予76人，於東岸首圈落後0:2。這場比賽，巫師有貝丹斯（Davis Bertans）0分之下犯滿離場，韋斯卜克則在第四節初段因右足踝受傷離場，返回更衣室時更在球員通道被一名76人球迷倒下爆谷而大發雷霆想要動手，要由幾名巫師職員和場地保安阻止，該名球迷及後則被保安驅逐離場。

巫師教練布祿克斯（Scott Brooks）形容該名球迷「非常不尊重」，他說︰「費城是比那更好的……希望那球迷會被禁入場。」韋斯卜克則表示︰「老實說，這已變得失控，特別是對於我……有些事情已經越界，如果有人在街上拿爆谷倒在我頭上，你知道會有甚麼發生。」「在這些球場內，你必須開始保護球員，我們且看NBA會做些甚麼。」

今場比賽，巫師有比爾（Bradley Beal）攻入全場最高的33分，但球隊第一節已落後24:35，完成三節比賽後落後80:94，第四節更有比賽了23分鐘的貝丹斯4投0中0得分，並且0助攻、0偷球及0封截之下犯滿離場，加上韋少在該節比賽了不足2分鐘後便與哥馬斯（Furkan Korkmaz）碰撞，因傷退下火線，巫師最後一節得分再輸15:26，終以25分之大敗於有賓西蒙斯（Ben Simmons）和艾比迪（Joel Embiid）各入22分的東岸1號種籽76人。賓西蒙斯另外搶下9籃板和助攻8次，T夏里士（Tobias Harris）則為76人貢獻了19分和9籃板。

第三戰周六將於巫師主場上演。

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