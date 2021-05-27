根據英國多間傳媒的消息指，在2019年被熱刺解僱後，於今年初才上任成為巴黎聖日耳門（PSG）教頭的普捷天奴，目前已經與熱刺舉行了會談，雙方商討了夏天重新合作的可能性。

自從1月份成為PSG的新教練後，雖然普捷天奴贏得了法足盃以及法超盃的冠軍，可惜歐聯4強不敵曼城止步，而且在最後一輪無法趕過里爾痛失聯賽冠軍。有報道指，普捷天奴對於PSG的內部運作相當不滿，認為自己在球隊缺乏控制力，並且認為執教PSG的經歷與過往完全不同。因此普捷天奴與熱刺主席利維進行了會談，討論夏天重返熱刺的可能性，有指後者對於重返熱刺感到興奮，只不過PSG與普帥的合約尚餘一年，前者並不打算解僱普捷天奴，這意味着普帥如想離隊的話，就必須要辭去在PSG的職務。

熱刺主席利維此前曾公開表示過，解僱普捷天奴為自己在足球界當中做過最差的決定，至於普捷天奴亦希望自己可以返回熱刺完成未完成的事業。有指普捷天奴自從法甲完季之後，就已經立即回到英國，而熱刺球迷此前對於哈利卡尼離開一事感到憤怒，因此熱刺希望普帥回歸可以修復球會與球員之間的關係。

至於同日熱刺宣佈，過去一季被外借至紐卡素以及艾爾切的丹尼路斯與加沙寧加，由於與球會的合約到期且不獲續約的關係，因此將會回復自由身離隊。

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